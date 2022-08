Challenge Mayennais : l’ancien professionnel Romain Bacon (CC Nogent-Sur-Oise) s'impose sur la deuxième manche

Le coureur cycliste du CC de Nogent-sur-Oise, Romain Bacon, s'est imposé ce dimanche 7 août sur la 2e manche du Challenge Mayennais à Saint-Germain-d'Anxure. Florian Maître, de Laval Cyclisme 53, le plus combatif de l’après-midi, a dû se contenter de la 6e place.

La deuxième manche du Challenge Mayennais a été remportée ce dimanche 7 août à Saint-Germain-d'Anxure par Romain Bacon du Cyclo-Club de Nogent-Sur-Oise. Le Francilien de 32 ans est un ancien coureur professionnel : il faisait partie de l'équipe continentale BigMat-Auber 93 entre 2011 et 2013. Le maillot vert du leader du classement général est sur les épaules de Kevin Avoine, également du CC Nogent-sur-Oise. Il a terminé 2ème de la première manche et 3è de la deuxième manche. Florian Maître, de Laval Cyclisme 53, a été le plus combatif de l’après-midi, mais il a dû se contenter de la 6e place sur cette deuxième manche.

Dernière manche ce lundi dans le Nord-Mayenne

La 35è édition de cette course cycliste a commencé samedi à Montsûrs, elle s'est poursuivie ce dimanche à Saint-Germain-d'Anxure et se termine ce lundi 8 août à Fougerolles-du-Plessis dans le Nord-Mayenne. Le départ est donné à 14 heures pour la troisième et dernière manche, avec au programme 111 kilomètres.