Championnat de France à Épinal : le Clermontois Rémi Cavagna chasse le doublé sur le chrono

Porter sa tunique tricolore pour une deuxième année consécutive : voilà ce qui pend au nez de Rémi Cavagna. Sacré champion de France du chrono la saison dernière (vice-champion d'Europe de la spécialité), le rouleur de la Deceuninck Quick Step a une énorme étiquette de favori collée sur le dos de son maillot bleu blanc rouge.

Le parcours assez sélectif de 45,6 km entre Thaon-les-Vosges et Epinal lui convient plutôt bien et sauf imprévu, un nouveau titre national du contre-la-montre lui tend les bras s'il est au top de sa forme.

Chaud devant

Outre ses principaux adversaires, dont son dauphin l'an dernier Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Rémi Cavagna craint aussi et surtout la météo qui s'annonce caniculaire. "Je suis favori parce que j'ai gagné l'année dernière, mais les coureurs qui étaient là l'année dernière n'étaient très loin non plus, donc ça va être un beau et long combat, près d'une heure, il va falloir bien gérer son effort... La chaleur, c'est un élément qui peut faire la différence, si on est un peu en surrégime au début, on peut le payer cash à la fin. Donc il va falloir bien gérer son effort et après, c'est un parcours qui me convient bien, avec des montées et des descentes, roulant. C'est une des premières années où le parcours me convient aussi bien, donc, c'est une bonne chose."

Rémi Cavagna assume son étiquette de favori

Eviter une chute

Rémi Cavagna est prêt, il a de bonnes jambes et a bien préparé son chrono. Histoire de ne pas revivre la grosse désillusion subie fin mai lors d'avant-dernière étape du Giro. Un contre-la-montre qu'il dominait jusqu'à 500 mètres de l'arrivée et un dernier virage mal négocié. Après avoir digéré ce gadin, l'Auvergnat avait fini par en sourire sur les réseaux sociaux : "Un peu de spectacle pour finir ce Giro !".

Cette fois, le TGV est prévenu. Il a reconnu plusieurs fois le parcours. "J'avais dit ça aussi pour le Tour d'Italie, quand je suis tombé, donc j'ai l'ai bien reconnu, je l'ai reconnu deux fois plus, plus quelques fois en vidéo. Il y a deux, trois endroits dont il faudra se méfier. Mais bon, je pense que la différence ne fera pas là, mais ça peut se faire sur une erreur. Il faudra être prudent, mais des bonnes jambes, je me suis entraîné pour que ça devrait être parfait.

La longueur du parcours est inhabituellement longue pour un chrono national. "C'est un parcours long, usant avec la chaleur, sur un contre-la-montre de 10 km, on gère moins, c'est vraiment partir à fond", analyse Cavagna, "alors que 46 km, il faut se connaître déjà et c'est une gestion d'efforts pas simple. Si on part un petit peu trop fort dans les 20 premières minutes, on peut le payer sur les 10 derniers kilomètres, donc vu que c'est le premier de la saison, ça va être un objectif et on verra ce que ça donne."

Tenant du titre, Rémi Cavagna s'élancera le dernier du contre-la-montre à 16h30.

Rémi Cavagna a bien reconnu le parcours vosgien histoire d'éviter les chutes

Avec Alaphilippe dimanche

Dimanche 20 juin (10h50), place à la course en ligne longue de 242,9 km. Rémi Cavagna sera également au départ, aux côtés de son leader Julian Alaphilippe. Le champion du monde bourbonnais aura à cœur de briller pour faire un beau cadeau à son fils Nino, né ce lundi en Belgique, et à sa compagne Marion Rousse, ancienne championne de France de cyclisme en 2012, désormais consultante pour France Télévision et jeune maman donc.

Autre auvergnat en lice ce dimanche dans les Vosges : Romain Combaud (Team DSM). En revanche son coéquipier et leader, le Brivadois Romain Bardet, ne sera pas au départ à Epinal.