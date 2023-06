Championnat de France de cyclisme : le Bigourdan Bruno Armirail termine 2e du contre-la-montre

Coup d'envoi ce jeudi 22 juin du championnat de France de cyclisme sur route qui se tient jusqu'à dimanche, dans le Nord. La première étape s’est tenue cet après-midi avec le contre-la-montre, 31,3 kilomètres entre Cassel et Hazebrouck. Le coureur originaire de Bagnères-de-Bigorre ; Bruno Armirail (Groupama FDJ), tenant du titre, s'est élancé en dernier à 16 h 33. Il a terminé 2ème, 32 secondes derrière Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) qui remporte l’étape avec un temps de 39’36.

"Chapeau à lui" - Bruno Armirail

"On savait que ça allait être très serré", a réagi, à chaud, Bruno Armirail, auprès de France Bleu Nord. "Il y a quand même quatre champions de France qui sont partis dans les quatre derniers. C'était une belle bataille, Rémi a été plus fort aujourd'hui. Chapeau a lui. Je suis content pour lui. On s'échange les titres chaque année. Si l'année prochaine, il pouvait me le laisser, ça serait pas mal", plaisante-t-il.

Chez les femmes, qui ont pris le départ en début d'après-midi, Cédrine Kerbaol a été sacrée championne de France pour la première fois en devançant la favorite, tenante du titre Audrey Cordon-Ragot, arrivée deuxième.