Championnats de France de cyclisme sur route d'Epinal: premiers coups de pédale demain

300 bénévoles mobilisés pour assurer la sécurité sur les parcours qui ont été neutralisés, et près de 5 kilomètres de barrières métalliques installées. "La sécurité c'est la pierre angulaire de l'organisation" souligne Alexandre Fourez coordinateur route de la fédération française de cyclisme. L'état des routes et des carrefours est également l'objet de toutes les attentions. Les reconnaissances se succèdent pour détecter d'éventuelles difficultés avec le revêtement et les approches dans les courbes. "La crise sanitaire nous oblige à déployer des moyens inédits" poursuit Alexandre Fourez. Le budget de la FFC pour ces championnats est évalué entre 500 et 600 000 euros.

Les coureurs professionnels, qui représentent des enjeux financiers importants, évolueront dans une véritable bulle protectrice. "Quasiment à l'isolement" explique le docteur Eric Meinadier directeur médical de la FFC. Chacun sera testé avant d'intégrer son équipe avec laquelle il partagera ses repas. "L'idée c'est que les professionnels puissent se rapprocher le plus possible des conditions des autres compétitions qui se suivent et pour lesquelles ils rentrent dans des bulles successives" explique encore le docteur Eric Meinadier.

Dans le même esprit, toutes les filières sont séparées. de l'accréditation au départ des épreuves. Toute personne qui pourrait rentrer ou s'approcher de la zone ou circulent les coureurs professionnels, devra être testée.