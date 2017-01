Championnat de France de cyclo cross de Lanarvily : le grand rendez-vous de Matthieu Boulo

Le Vannetais Matthieu Boulo sera la principale chance bretonne lors de l'épreuve élite des France de cyclo cross à Lanarvily. Il a délaissé la route en début de saison pour se consacrer au cyclo cross, avec cette échéance en point de mire.

Sa saison a commencé par une sortie de route. A 27 ans, et après quatre saisons de route chez les professionnels, Matthieu Boulo est revenu chez les amateurs pour se consacrer au cyclo cross. Une rareté dans le peloton pro. "C'est ma discipline de cœur, j'y serai revenu un jour ou l'autre. C'est là où je me fais plaisir, clairement " explique le coureur du Team Pays de Dinan.

L'expertise de Cyrille Guimard

Pour retrouver ses sensations, le Morbihanais effectue une à deux séances techniques hebdomadaires avec Cyrille Guimard, le directeur sportif aux sept victoires dans le Tour de France. "Techniquement, j'ai bien progressé. Je devais me remettre dans le bain. Il m'apporte la sérénité pour aborder les courses et on travaille les obstacles, les dévers ou les trajectoires."

Le bilan sportif de cette saison de transition est plutôt encourageant. Matthieu Boulo a enlevé le maillot de champion de Bretagne à Chatelaudren, enregistré une cinquième place en Coupe de France, et une douzième aux Championnats d'Europe de Pontchâteau avec un tour passé aux avant-postes. Il est aussi 30e de la Coupe du Monde.

Boulo : "pas de plan en tête. C'est une course d'un jour"

De là à bousculer la hiérarchie à Lanarvily ? "Je ne me mets pas de plan en tête. C'est une course d'un jour. C'est une heure d'effort et je commence à l'encaisser." Venturini est favori, Jeannesson et le tenant du titre Mourey (de la formation bretonne Fortuneo Vital Concept) font figure d'outsiders mais Boulo a ses chances. Il a reconnu plusieurs fois le parcours la semaine dernière, et il a de bons souvenir dans le Nord-Finistère puisqu'il y a remporté l'un de ses deux titres de champion de France espoir, en 2011.

Matthieu Boulo (deuxième en partant de la gauche) sous le maillot du Team Raleigh lors du cyclo cross 2014 de Lanarvily © Radio France - Thomas Lavaud

Huit autre bretons seront aussi en lice : Clément Bommé, Ivan Gicquiau, Yoann Corbihan, Miguel Fillaut, Cyrille Patoux, Mickael Calvez, Adrien Duault et Kylian Etienne.

