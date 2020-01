Championnat de France de Cyclo-cross :médaille d'or pour Flamanville

Les championnats de France de cyclo-cross avaient lieu samedi 11 et dimanche 12 janvier à Flamanville dans la Manche. Plus de 8000 spectateurs ont assisté aux différentes courses programmées. Un vrai succès pour le comité d'organisation, salué par la Fédération française de cyclisme.

Plus de 8000 spectateurs ont profité du circuit et des différentes courses du championnat de France.

Les organisateurs du cyclo-cross de Flamanville avaient la pression : être à la hauteur des attentes de la Fédération française de cyclisme. Mais à la tête de quelque 300 bénévoles, Mickaël Lemardelé, l'organisateur de l'épreuve n'a jamais douté. "Nous savions qu'organiser un championnat de France, c'était franchir un nouveau pallier", précise le patron de l'organisation. "Tout est plus compliqué, mais nous avions l'expérience et la chance de disposer de ce site extraordinaire". Et de fait, le parc du château de Flamanville était un atout indéniable et le parcours tracé autour des étangs, à travers bois et dans les douves du château a été salué par la plupart des compétiteurs.

Tout le long du parcours, les spectateurs ont pu suivre la bataille pour la victoire sur grand écran. © Radio France - Benoît Martin

Flamanville rentre dans le cercle assez restreint des organisateurs potentiels de très grands événements

Au terme de deux jours de courses, c'est le président de la fédération, Michel Callot, en personne, qui a rendu hommage aux organisateurs saluant la qualité de l'accueil pour les sportifs comme pour les suiveurs et les spectateurs. Pour Michel Callot, "nous étions très serein en attribuant cette organisation à l'équipe de Mickaël Lemardelé. A l'issue de ce championnat, Flamanville rentre dans le cercle assez restreint des organisateurs potentiels de très grands événements nationaux ou internationaux et c'est une vraie satisfaction!"