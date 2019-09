Mondiaux de cyclisme: deux franc-comtoises en lice à la course en ligne

Juliette Labous, championne de France espoir et la jurassienne Evita Muzic courent ce samedi la course en ligne lors des mondiaux de cyclisme, en Angleterre.

Franche-Comté, France

Un double chance de faire briller la Franche-Comté. Ce samedi, pas une mais deux franc-comtoises sont en lice à la course en ligne lors des championnats du monde de cyclisme qui se déroule en Angleterre. Juliette Labous, originaire de Roche-les-Beaupré, championne de France espoir en titre et la jurassienne Evita Muzic vont tenter d'arracher la victoire.

La jurassienne s'attend à une course d'usure. " Entre le circuit vallonné et le conditions climatiques qui s'annoncent compliqués, cela va être une vraie course de guerrières ", précise Evita Muzic. La coureuse cycliste est à quelques heures de la course confiante. " Je préfère des temps pluvieux, j'ai un peu de mal avec les grosses chaleurs, alors je suis contente " ajoute-t-elle. La même gagne pour la championne française Espoir, Juliette Labous qui rêve de remporter la course de 150 km et endossé le maillot arc-en-ciel, même si selon ses dires, ce n'est pas forcément l'objectif cette année.