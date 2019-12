Flamanville s'apprête à accueillir les championnats de France de cyclo-cross 2020

Flamanville accueillera les championnats de France de cyclo-cross les 11 et 12 janvier prochains. Une première pour le circuit, et la récompense de plusieurs années de travail.

Flamanville, France

Les 11 et 12 janvier, Flamanville sera "the place to be" pour les amateurs de cyclo-cross. La commune accueille pour la première fois les championnats de France. 8000 spectateurs sont attendus pour assister aux performances de 350 des meilleurs coureurs français.

C'est une première pour les organisateurs, et Mickaël Lemardelé, le président du cyclo-cross de Flamanville, n'est pas peu fier. "Pour un organisateur, c'est quand même la référence, se réjouit-il. On parle de coureurs qui sont aux championnats de France, je pense que tout le comité d'organisation pourra dire le dimanche soir on a été champions de France une année."

Une organisation qui a fait ses preuves

Justement, pour le président de la fédération française de cyclisme, Michel Callot, ce comité d'organisation "a fait ses preuves", notamment en organisant plusieurs épreuves de la Coupe de France "de très belle facture" ces dernières années. "On a toutes les raisons de pouvoir leur accorder notre confiance sur le plan technique," souligne-t-il.

Les épreuves seront retransmises à la télévision - sur France 3 et Eurosport - et il y aura du spectacle. Le circuit de trois kilomètres a été conçu pour, sans compter le suspense, car au vu des concurrents, les courses seront très disputées. Mickaël Lemardelé est particulièrement fier d'accueillir Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique et championne du monde.