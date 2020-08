Championnats de France de cyclisme à Grand-Champ : des espoirs bretons alignés sur le contre-la-montre

Un an avant le Grand Départ du Tour de France à Brest, une autre fête du vélo débute ce vendredi en Bretagne avec les championnats de France de cyclisme à Grand-Champ dans le Morbihan. Au programme de cette première journée : les deux contre-la-montre élite, masculin et féminin. Parmi les favoris, figurent notamment chez les hommes le finistérien d'Arkéa-Samsic Thibault Guernalec, chez les femmes, la pontivyenne Audrey Cordon-Ragot. Le départ sera donné depuis Locminé pour rejoindre Grand-Champ. Les femmes parcourront 28,4 km, les hommes 43,6. Deux espoirs bretons seront au départ.

Lui est amateur, elle est déjà professionnelle. Tom Aguillon court pour l'équipe WB-Fybolia de Locminé, Marie Le Net fait partie de l'équipe FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope. La jeune coureuse, championne de France junior de l'épreuve en 2017 et 6e du contre-la-montre élite des championnats de France l'an dernier, préfère ne pas se fixer d'objectif précis : "J'ai juste envie de me surprendre. En me faisant plaisir et en m'amusant sur le vélo, je pense que je peux faire mieux que l'an dernier, et j'ai envie de me surprendre !". La pontivyenne fait déjà partie des favorites, et elle a hâte de courir dans son département : "Ma famille sera là, mes amis seront là, et quand on a tout le public qui nous porte, ça fait la différence."

Tom Aguillon mesure sa chance de se frotter aux professionnels : "Pouvoir se mesurer à des pros ça donne une motivation ! Ce sont des références pour nous amateurs, on les regarde avec des grands yeux, surtout quand on est jeune comme ça." Le cycliste, originaire de Pacé près de Rennes, disputera l'épreuve sur les terres de son équipe, la WB-Fybolia de Locminé : "On va souvent en stage là-bas, dès qu'on a un stage c'est à Locminé. Les routes on les fait tout l'hiver, le chrono je l'ai déjà fait après le confinement et je le connais par coeur ! Ca motive." Pas question toutefois pour le jeune homme de viser une place au général. Il sera attentif aux résultats des autres amateurs engagés avec qui il essaiera principalement de se mesurer.

Marie Le Net, fan d'Audrey Cordon-Ragot

C'est la jolie petite histoire de ces championnats de France. Sur ce contre-la-montre, comme sur l'épreuve en ligne, Marie Le Net sera en concurrence, avec une autre pontivyenne, et pas n'importe laquelle : la quadruple championne de France du chrono Audrey Cordon-Ragot. "Elle a toujours été mon idole. J'ai même une petite anecdote : J'avais roulé avec elle quand j'avais dix ans. Elle m'a demandé qui était mon idole et je lui avais répondu avec ma petite voix que c'était elle (rires) ! Quand je la vois elle me le rappelle. Elle a toujours été mon exemple. Elle m'avait offert des tenues, quand j'étais petite fille c'était la fille que je voulais être ! Elle reste toujours mon idole dans un coin de ma tête et aujourd'hui ça me fait bizarre de me dire que je cours contre elle." La jeune espoir dépassera-t-elle l'idole ? Réponse ce vendredi à Grand-Champ.

Le programme de ce vendredi