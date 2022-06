Championnats de France de cyclisme : découvrez les parcours de l'édition 2023

Les organisateurs ont dévoilé ce jeudi les parcours du contre la montre indivisuel et de la course en ligne des championnats de France de cyclisme sur route qui auront lieu du 22 au 25 juin 2023 à Cassel et Hazebrouck dans le Nord.

C'est une exclusivité de France Bleu Nord. Alors que les champîonnats de France de cyclisme sur route viennent tout juste de se tenir à Cholet dans le Maine-et-Loire, votre radio est en mesure de vous révéler le parcours détaillé de l'édition 2023 qui aura lieu du 22 au 25 juin 2023 à Hazebrouck et Cassel dans le Nord.

Les départs des contre-la-montre individuels et des courses en ligne du samedi et du dimanche se situeront sur la Grande Place de Hazebrouck, avant de rejoindre le Mont Cassel, qui sera emprunté par le peloton du prochain Tour de France, à l'occasion de la 4e étape entre Dunkerque et Calais le 5 juillet.

Contre la montre individuels

Les hommes et les femmes ont chacun leur épreuve. Mais le circuit et la distance sont identiques. Les cyclistes professionnels devront parcourir 31 kilomètres entre Hazebrouck et Cassel.

Ce sont les femmes qui ouvriront le bal. La première s'élancera à 13h. Il y aura ensuite un départ toutes les minutes pour les 42 participantes suivantes, puis toutes les 1 minute 30 pour les 27 dernières. L'arrivée de la dernière concurrente est prévue vers 15h.

Le premier coureur s'élancera à 14h. Les 40 suivants prendront le départ avec une minute d'interval. L'écart sera de 1 minute 30 pour les 40 derniers concurrents.

.

Courses en ligne

Les coureurs et les coureuses ont là-aussi chacun leur course en ligne. Le départ sera donné de la place du Général de Gaulle à Hazebrouck. L'arrivée sera disputée sur la Grand Place de Cassel, face au musée de Flandre. La course a lieu le samedi 24 juin pour les femmes (Départ à 13h50) et le dimanche 25 juin pour les hommes (Départ à10h40)

Le circuit est identique mais la distance n'est pas la même : 100,4 km pour les femmes, 238,4 km pour les hommes. Avant de franchir l'arrivée, les coureurs et les coureurs doivent effectuer plusieurs fois une boucle de 13,8 km dans Cassel. Ce sera 6 tours pour les femmes et 16 tours pour les hommes.

.

C'est la septième fois que les Championnats de France de cyclisme sur route se dérouleront dans les Hauts-de-France, après les sacres de Raymond Delisle à Soissons (1969), de Régis Clère à Bailleul (1982), Pierrick Fédrigo (2005) et Sylvain Chavanel (2011) à Boulogne-sur-Mer, Nacer Bouhanni à Saint-Amand-les-Eaux (2012) et Arnaud Démare à Saint-Omer (2017).

Pendant ces quatre jours, de nombreuses animations seront proposées par les communes de Hazebrouck et de Cassel mais aussi par le Département du Nord avec un car podium à Cassel.