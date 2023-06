Championnats de France de cyclisme : qui sont les favorites ?

C'est un parcours exigeant qui attend le peloton féminin de ces championnats de France de cyclisme sur route. Une course de 99 kilomètres entre Hazebrouck et Cassel avec un circuit final à emprunter à 5 reprises autour du géant des Flandres qui culmine à 176 mètres d'altitude.

Cordon Ragot pour défendre son maillot

On suivra de près la performance de la tenante du titre, Audrey Cordon Ragot. La cycliste a connu un début de saison très chaotique en changeant d'équipe en cours d'année, ce qui est exceptionnel. Sa précédente formation espagnole ne pouvait plus la payer, elle a donc trouvé "refuge" chez les Américaines de Human Powered Health.

Juliette Labous (Team DSM) a devant elle un terrain accidenté sur lequel la coureuse aime s'exprimer. Elle a fini 4ème du classement général du dernier tour de France.

Elle n'a que 24 ans mais Evita Muzic (FDJ) est une sérieuse candidate à la victoire finale. Elle a déjà été sacrée en 2021 aux championnats de France. Elle a réalisé de très beaux résultats depuis le début de saison : 6ème de la Vuelta femmes, 5ème de la Flèche Wallonne dont la montée finale, le mur de Huy, comporte quelques similitudes avec la dernière pente du circuit de Cassel.

Victoire Berteau chez elle

Et si une Nordiste levait les bras sur ses terres ? Victoire Berteau n'a peut-être pas encore démontré l'étendue de son talent. Première Française de Paris-Roubaix 2022, elle a terminé à 13 reprises cette saison dans le top 15 d'une course, avec notamment une 5ème place au Grand Prix du Morbihan et une 8ème place à la Flèche Brabançonne. elle sera épaulée par ses coéquipières de Cofidis qui auront aussi une carte à jouer : Séverine Eraud et Morgane Coston.

Les outsiders

L'équipe Saint Michel-Mavic-Auber sera représentée par 10 coureuses dont leur leader Coralie Demay avec une tactique d'équipe qui pourrait s'avérer payante. A l'inverse, Aude Biannic, unique représentante de la Movistar, devra se débrouiller seule dans cette compétition.

Suivez la course femmes en direct sur France Bleu Nord ce samedi 24 juin, à partir de 15 heures avec Hélène Fromenty et le consultant cyclisme Félix Pouilly.