Championnats de France de cyclisme sur piste handisport : la Mayennaise Heïdi Gaugain remporte deux titres

Un week-end de folie et de performance exceptionnelle pour Heïdi Gaugain aux championnats de France de cyclisme sur piste handisport au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. La jeune Mayennaise a remporté deux titres de championne de France et deux médailles d'argent, médaille d'or en scratch et sur l'omnium et la 2ème place en poursuite et sur le 500 mètres.

Heïdi Gaugain, 16 ans, est licenciée du VC St-Georges Aventure (Saint-Georges-sur-Erve) et élève de la section sportive scolaire au collège de Martonne à Laval.