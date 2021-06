Championne olympique de VTT, la Costarmoricaine Julie Bresset va arrêter sa carrière

Julie Bresset va mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2021. La coureuse des Côtes d'Armor, championne olympique de VTT à Londres en 2012 et double championne du Monde, annonce qu'elle va raccrocher à 32 ans en raison de problèmes au dos.

Elle avait déjà annoncé sur son compte Facebook mettre sa carrière entre parenthèse en 2016, en raison d'un ras le bol et d'une dépression, et c'est de nouveau sur Facebook que Julie Bresset révèle qu'elle stoppera sa brillante carrière à l'issue de la saison 2021. La coureuse des Côtes d'Armor, qui possède un énorme palmarès en VTT cross-country, va raccrocher à 32 ans en raison de problèmes au dos.

J'ai compris que ce dos m'empêchait d'être à 100%

"Ces dernières semaines, j'ai compris que ce dos m'empêchait d'être à 100%. Cette blessure impacte ma santé et je me suis toujours fait la promesse d'écouter mon corps et de surtout ne rien regretter. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à ma carrière après cette saison" dit-elle dans cette vidéo, "une décision pas facile à prendre mais je sais que c'est le bon moment pour moi".

Championne olympique, double championne du Monde

Championne olympique à Londres en 2012, double championne du Monde en 2012 et 2013, vainqueur du classement général de la coupe du Monde en 2011, multiple championne de France (2010, 2011, 2012, 2013), la native de Ploeuc-l'Hermitage, désormais établie à Besançon, va tout arrêter après plus d'une décennie de compétition. Elle qui n'a pas été retenue pour les Jeux Olympiques à Tokyo disputera ses ultimes courses cet été. "Je ne serai pas au max de ma forme pour ces dernières courses, mais je suis très motivée et je veux _finir ma carrière de la meilleure des façons_. En avant pour un bel été !"