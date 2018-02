Ce mercredi 7 février la ville de Châtel-Guyon recevait Christian Prudhomme, président d'Amaury Sport Organisation, organisateur de Paris-Nice et du Tour de France. La commune accueillera l'arrivée d'une étape de "La course au soleil" le 6 mars prochain.

Une étape pour attaquants

Etre sur le menu d'un Paris-Nice, ce n'est pas une nouveauté pour Châtel-Guyon. Déjà ville-départ en 2013, la commune, membre de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, sera à l'arrivée d'une étape de la célèbre course par étapes. Le 6 mars prochain, après une course de 210 kilomètres qui partira de Bourges, les stars du peloton mondial se disputeront la victoire devant le centre culturel de la Moniaude.

Présentation des maillots du @ParisNice 2018. Après 210 km au départ de Bourges, les coureurs arriveront au sprint devant la Mouniaude à @Chatel_Guyon ! @fbonnichon@SportsAuvergnepic.twitter.com/WSkArzNkIc — Châtel-Guyon (@Chatel_Guyon) February 7, 2018

Une étape qui devrait se disputer entre sprinteurs, mais les côtes de la Croix de Fer et de Charbonnières les Varennes pourraient également faire la part belle aux puncheurs. Les auvergnats pourraient ainsi voir briller le Montluçonnais Julian Alaphilippe, cinquième du classement général l'année dernière. Un coureur que Christian Prudhomme voit bien briller à nouveau sur cette édition : " C'est un coureur imprévisible. Il est capable de tout, surtout en bien. On l'a vu gagner une étape l'an dernier, être présent quasiment tous les jours. Il revient avec envie. Il est bon sur les courses par étapes d'une semaine, il l'a prouvé en gagnant le Tour de Californie il y a quelques années. Il vient avec une équipe très structurée autour de lui. Donc il sera là. "

Christian Prudhomme répond aux questions de la presse © Radio France - François Rauzy

Une répétition avant d'accueillir le Tour ?

Frédéric Bonnichon, le maire de Châtel-Guyon, ne s'en cache pas : s'il est très heureux d'accueillir Paris-Nice sur ses terres, son objectif final est bien le Tour de France : " Il y a 20 villes-étapes chaque année, il doit y avoir entre 200 et 300 candidatures. On s'inscrit dans la durée, dans la file d'attente, et pour ça il faut travailler avec ASO sur le long terme. Il faut montrer qu'on est capables d'organiser ces événements qui sont presque aussi importants que le Tour de France. "

De son côté, Christian Prudhomme ne se permet pas de donner d'avis favorable à la candidature de Châtel-Guyon pour les prochaines éditions du Tour de France : " Vous savez on distingue bien le Tour et toutes les autres épreuves. On ne demande pas à chacun de passer par Paris-Nice, le Dauphiné ou autre pour avoir le Tour de France. Mais bien s'entendre, mieux se connaître, ne peut assurément pas faire de mal. Ce que je sais c'est que dès que nous venons en Auvergne pour quelque course que ce soit, il y a toujours de la passion, il y a toujours de l'envie, de la fierté de nous accueillir. Il y a des racines profondes d'amour du cyclisme en Auvergne sans aucun doute. " Avant d'évoquer son envie de voir les grimpeurs du Tour de France gravir un célèbre sommet auvergnat à nouveau : " La première chose que j'ai écrite sur mon ordinateur en arrivant chez ASO le 3 janvier 2004, c'est : objectif Puy-de-Dôme. Et je ne l'ai pas effacée. " Rappelant au passage qu'il possède dans son bureau, la célèbre photo d'Anquetil et Poulidor luttant, épaule contre épaule, dans la montée du sommet auvergnat.