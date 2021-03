Chiffre du jour : 3.300 cyclistes à l'assaut du Mont Ventoux en juin

La course cycliste Lapierre GF Mont Ventoux, dans le Vaucluse, doit se tenir le 13 juin 2021. Elle affiche déjà complet, avec 3.300 cyclistes venus du monde entier et des règles sanitaires très strictes.

La course cycliste internationale Lapierre GF Mont Ventoux affiche déjà complet. Pas moins de 3.300 cyclistes de 27 pays se sont inscrits pour la 7e édition qui doit se tenir le 13 juin prochain. Ils vont aller à l'assaut du Mont Ventoux, culminant à 1.910 mètres. Deux parcours à travers le Vaucluse sont prévus. L'un de 80 km démarre à Vaison-la-Romaine et passe par Aurel et un autre de 137 kilomètres qui part aussi de Vaison-la-Romaine, direction le col de Fontaube, puis les gorges de la Nesque avec une arrivée pour les deux circuits en haut du Mont-Ventoux.

Des consignes sanitaires strictes

Les consignes sanitaires sont très strictes, ce sont les mêmes que celles appliquées lors de la précédente édition, le 6 septembre 2020. Concrètement, il n'y a pas de ravitaillement solide, que des boissons, et pas de gobelets ni bidons à la volée. Il n'y a pas de podium non plus afin d'éviter les attroupements ; ni d'affichage des résultats, mais le classement s'affiche en live sur internet.

Et puis pas de douche ni d'essayage de maillots pour éviter les contaminations. Le masque obligatoire notamment sur la ligne de départ. Pendant la course, on peut l'enlever, le maillot offert par les organisateurs possédant une poche sur le côté faite exprès pour le glisser ! En revanche, il est strictement interdit de jeter son masque par terre, notamment lors du départ, sous peine d'être immédiatement disqualifié et d'avoir son dossard retiré.

Enfin, si la course devait être annulée, toutes les inscriptions seraient reportées gratuitement à l'édition suivante. Les spectateurs peuvent se rendre la ligne de départ sur l'avenue Ulysse Fabre de Vaison-la-Romaine avec un masque et en respectant les éventuels marquages au sol.