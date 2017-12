Yonne, France

"Bien sûr qu'on se sent concerné. Comment être crédible ?" lâche Valentin Coutard. A 19 ans, il roule pour le vélo club de Toucy, en Puisaye (Nationale 2). Face à cette nouvelle polémique qui vient s'ajouter à une liste déjà longue, il ne mâche pas ses mots.

"Les gens pensent que c'est un sport de dopé"

"En fait, les pros nous décrédibilisent. Les gens nous assimilent à eux, ils pensent qu'on se dope aussi... Alors qu'on s'entraîne dur, on n'a pas de temps à perdre à se doper."

"Comment être crédible ?" Valentin, 19 ans, coureur au VC Toucy Copier

"Moi, je ne fais pas du vélo pour me droguer et mourir à 40 ans"

Un déficit d'image injuste, pour le jeune coureur. "_Moi, je sais que je fais ce que j'aime, j'espère arriver en niveau professionnel un jour, et je ferai tout pour rester propre_", affirme-t-il. Mathieu Urbain, 23 ans, est l'un de ses coéquipiers au vélo club de Toucy. "Pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose au vélo, ils se disent que c'est un sport de dopé, et c'est la réputation du vélo de toutes façons... Mais il faut aussi prendre en compte la santé. Moi, je ne fais pas du vélo pour me doper et mourir à 40 ans."

Constat partagé par Pierre Fourcou, le président du vélo club auxerrois, qui entraîne notamment de jeunes recrues. "C'est très mauvais pour nous, et pour les gamins. Les parents se disent : qu'est-ce que c'est que ce sport ?" Alors qu'à l'école, il n'y a pas du tout de dopage. On est là pour apprendre, c'est un loisir."

Le cyclisme davantage surveillé que les autres sports ?

Attention aux apparences, prévient toutefois Damian Wild, du club de Toucy. Pour le coureur de 25 ans, il n'y a pas forcément plus de dopage dans le cyclisme : "_Je pense surtout que dans le cyclisme, on dévoile toutes les affaires, alors que dans d'autres sports on aura tendance à cacher les faits_. Je pense qu'il peut exister des affaires comme celle-ci dans tous les sports."

"Les parents se disent : qu'est-ce que c'est que ce sport ?" dans l'Yonne, les cyclistes amateurs sont atterrés Copier

Par ailleurs, faut-il remettre en cause toutes les performances de Chris Froome ? "Il faut relativiser", ajoute Damian Wild. "Etant moi-même asthmatique, je connais ce médicament (le salbutamol, anti-asthmatique proche de la Ventoline) et si moi, j'en prenais la même dose que Froome, je n'aurais pas pour autant les capacités de gagner un Tour d'Espagne." "Il a des qualités physiques supérieures aux autres, il faut l'avouer", complète Valentin Coutard.

L'équipier Sky a déclaré "avoir suivi les conseils du médecin de l'équipe", et augmenté les doses de salbutamol suite à un asthme particulièrement virulent. Reste que cette consommation "anormale" pourrait bien lui coûter sa participation au doublé Giro/Tour de France qu'il ambitionnait, cette année.