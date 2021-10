Christel Ferrier-Bruneau : "J'aurais préféré être cycliste aujourd'hui"

Le Tour de France Féminin fait son grand retour ! Disputée jusqu'en 2009, l'épreuve revient après douze ans d'absence et proposera huit étapes, sans jour de repos. Le coup d'envoi sera donné le 24 juillet 2022, pour une arrivée le 31.

Le parcours sera donc plus court que chez les hommes, pour démarrer. Les coureuses s'élanceront de la capitale jusqu'à l'Est de la France et la fameuse Planche des belles Filles, l'un des grands sommets du massif des Vosges.

Double championne de France de cyclisme sur route en 2009 et 2011, ex membre de l'équipe de France, multi médaillée en VTT et en cyclo-cross, la montpelliéraine Christel Ferrier-Bruneau a aussi participé aux JO de Pékin en 2008. A 42 ans, elle est aujourd'hui installée au Canada, pays où elle a passé une partie de son enfance (Québec) et où elle est devenue entraîneuse.

ENTRETIEN

La création de ce Tour de France féminin est-elle une bonne nouvelle ?

C'est vraiment une bonne nouvelle ! Moi, j'étais un peu déçue qu'il n'y ait qu'une seule étape pour les filles, à chaque fois (La course by le Tour de France, ndlr). Donc là, huit étapes, c'est un beau défi et ce sera une belle organisation. C'est bien de commencer par huit, surtout que les distances sont assez importantes sur chaque étape. Si on veut qu'il y ait de l'animation, c'est bien de commencer par ce nombre là.

Regrettez-vous de ne pas avoir pu disputer une telle épreuve ?

C'est sûr que j'aurais préféré être cycliste actuellement. C'est un peu plus facile d'être professionnelle, d'intégrer les équipes UCI, parce qu'elles sont plus nombreuses. Moi, j'ai commencé avec l'équipe des Pruneaux d'Agen, une équipe UCI française mais nous n'étions pas professionnelles, on devait travailler à côté. Après, c'était la même chose avec Vienne Futuroscope qui est devenue la FDJ. J'ai pu intégrer des équipes pros sur la fin de ma carrière. J'aurais aimé que ce soit un peu plus facile pour moi. Mais comme le dit Marion Rousseau, on a nous aussi essayé de développer le cyclisme féminin, on a fait des pétitions pour avoir un Tour de France. On a mis notre pierre à l'édifice pour que le cyclisme se développe vraiment bien en France. Il reste du travail pour l'égalité femmes-hommes, mais ça avance bien. Et j'espère que ce Tour permettra d'avoir d'avantage de sponsors et de tendre vers l'égalité des primes.

Je voudrais quand même saluer l'équipe Donnons des Elles, qui faisait toutes les étapes du Tour de France masculin, chaque année, pour promouvoir le cyclisme féminin. Je pense que c'est aussi grâce à elle que le Tour féminin existe. Elles ont poussé à ça, en allant taper les partenaires de la FDJ, en disant qu'on était capable de faire d'aussi belles étapes que les hommes et de tenir sur trois semaines. Il faut les remercier, elles se sont bien battues à nos côtés pour développer le cyclisme féminin.

Est-ce que le niveau du cyclisme féminin a grandi et favorise la médiatisation, aujourd'hui ?

Je pense que le niveau a toujours permis de créer de l'intérêt chez les spectateurs, sur les coupes du mondes ou les différentes courses à étape. La différence, c'est qu'internet nous a permis de mettre des images sur le cyclisme féminin. D'abord par des amateurs, puis par des journalistes. L'intérêt a augmenté, cela a créé un effet boule de neige. Par exemple, le Giro Italien était retransmis à la télé italienne, une heure par jours, et certaines personnes captaient des images pour les mettre sur internet. On voyait donc qu'il y avait un engouement.

Christel Ferrier Bruneau championne de France en 2011 © AFP - François Lo Presti

D'après vous, la France a-t-elle pris du retard dans la médiatisation et le développement du cyclisme féminin, par rapport à d'autres grands pays de vélo ?

Oui, je dirais qu'elle a pris du retard. Au niveau des équipes UCI, la France a été la dernière à en avoir. Cela a été très difficile, alors que la plupart des pays européens en avaient. Moi, j'étais avec une équipe norvégienne, puis italienne. En Amérique du Nord, on a aussi l'égalité des primes. Sur certaines courses, les hommes gagnent moins, du coup, mais c'est égal avec les femmes. En Europe, on n'en est pas là, j'espère que ça va progresser, mais on est en retard sur la parité.

Les primes, justement : que pensez-vous de la dotation de 250.000 euros attribuée sur le Tour de France 2022 ?

Quand j'ai vu la prime qu'ils offraient pour le Tour de féminin, je me suit dit que c'était vraiment bien, ils ont fait un bel effort. Notamment par rapport à ce qu'il s'est passé sur le Paris Roubaix, cela a du aider. Il n'y a que huit jours de course, au contraire du Tour de France qui dure trois semaines, et les filles sont moins nombreuses dans le peloton, donc oui, c'est un bel effort.

Une française a-t-elle, selon vous, des chances de l'emporter ?

Juliette Labous, par exemple, qui vient de faire une très belle course à étapes, au World Tour, en Angleterre. C'était son premier podium. Elle est jeune, elle progresse. La dernière étape, à la Planche des belles filles, sera très dure et elle peut avoir le profil. D'autres françaises peuvent viser des étapes ou la victoire. Ce sera une course à l'usure, qui va se finir de manière difficile, avec la montée de 7km et 8% de moyenne. Ca risque d'être difficile pour nos françaises, mais on ne sait jamais. Elles peuvent gagner du temps avant, et tenter de le garder. Il y aura du suspens.

Seule regret pour vous, pas de passage par Montpellier et l'Hérault ?

Oui, c'est dommage que seule une partie de la France soit visitée. J'aurais aimé les voir à Montpellier. Mais c'est compliqué de parcourir tout le pays avec seulement huit étapes. Il faudra attendre un peu, et peut-être qu'au fur et à mesure, on augmentera la carte et on s'éparpillera ailleurs, côté ouest et sud, on espère.