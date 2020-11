Christian Laborde, auteur d'un livre sur Raymond Poulidor " il est resté profondément un paysan"

Il y a un an, Raymond Poulidor disparaissait, laissant orphelin le monde du cyclisme et les amoureux de la petite reine. C'est le cas de Christian Laborde. L'écrivain pyrénéen lui consacre un livre "Poulidor by Laborde" qui sort ce vendredi 13 novembre. Il était l'invité de France Bleu Limousin.