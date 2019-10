Tour de France 2020 : comment La Planche des Belles Filles est devenue incontournable

Plancher-les-Mines, France

La Planche des Belles filles est de nouveau au rendez-vous du Tour de France. Cette année, l'étape Lure - La Planche est en plus le seul contre-la-montre individuel et la 20e et avant-dernière étape du Tour. De quoi faire de cette étape 100% haut-saônoise et de son arrivée à 1.035 m d'altitude le juge de paix de cette édition.

La finale du Tour 2020

Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, aimerait que la 20e étape du Tour 2020 décide du podium sur les Champs Elysées. "Je rêve que le Tour de France se joue là", déclarait-t-il ce mardi, jour de la présentation du tracé 2020, "je rêve qu’au matin du chrono de Lure à la Planche des Belles Filles, il y ait deux, voire trois coureurs qui aient encore la possibilité de gagner, que ça se joue dans la montée finale".

Gilles Zoppi, président du comité régional Bourgogne Franche-Comté de cyclisme, est enthousiaste : "Avoir le final, la finale du Tour, c’est un accomplissement pour la Planche des Belles Filles. Il va y avoir du monde. Il va falloir se rendre très tôt sur le parcours". A l’issue de la présentation officielle, au Palais des Congrès, il appréciait le tracé de l'étape en connaisseur : "Avant cette ascension, il y aura le col de la Chevestraye qui n’est pas un col énorme mais qui en chrono va faire mal. Il faudra très fort".

La Planche des Belles Filles s'est installée dans le paysage du Tour de France

Au fil des éditions, Christian Prudhomme constate que La Planche des Belles Filles est devenue une étape mythique, un classique du Tour : "La Planche des Belles Filles s’est installée dans le paysage du Tour de France en quelques années avec une force exceptionnelle. L’an dernier, on est monté en haut sur des chemins non goudronnés. Cette année, on a un contre la montre final. La Planche des Belles Filles : le nom, le cadre et la difficulté du site fait que tout le monde retient, même à l’étranger".

Cinq arrivées en huit ans

En 2020, La Planche des Belles Filles accueillera pour la cinquième fois en huit ans une étape du tour. Chacune des arrivées au sommet a marqué la compétition.

En 2012, première arrivée et plus longue étape à ce jour : 199 km entre Tomblaine et La Planche. Victoire de Christopher Froome. Bradley Wiggins prend le maillot jaune et gagne le Tour à paris.

En 2014, le futur vainqueur du 101e Tour Vincenzo Nibali s'impose devant un certain Thibaut Pinot.

En 2017, victoire de Fabio Aru. Christopher Froome en jaune remportera à nouveau le Tour.

En 2019, victoire de Dylan Teuns. Le Français Julian Alaphilippe perd le maillot jaune à l'issue de cette 6e étape mais le récupère deux jours plus tard.

2020 : "les positions sur le podium pourraient voler en éclats", selon Christian Prudhomme.

La cerise sur le gâteau - Thibaut Pinot

Thibaut Pinot lors de la présentation du Tour de France 2020 © Radio France - Nicolas Wilhelm

Sur cette 20e étape du Tour, entièrement en Haute-Saône, l'oeil de Thibaut Pinot est celui de l'expert et du régional de l'étape. Le contre-la-montre empruntera les routes que Thibaut Pinot arpente depuis son enfance, y compris son village, Melisey. "C'est la cerise sur le gâteau. On passe même dans mon village. Cette route qu’on va faire en chrono, c’est la route que je fais tous les jours, que j’ai fait toute mon enfance (...) Je la connais par cœur."

Pour le cycliste de Groupama-FDJ, ce chrono individuel, à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, "va créer du suspens. Le vendredi soir, ce sera impossible de dire qui va gagner. Ce sera une incertitude jusqu’au bout et ça va créer quelque chose de bien."

De Marseille à la Haute-Saône, pour "voir la Planche"

Si La Planche des Belles Filles a acquis ses lettres de noblesse chez les cyclistes pro, elle est aussi reconnue désormais par les amateurs. Appréciée pour le ski l'hiver et la randonnée l'été, avant 2012, elle a vu arriver les premiers cyclo-touristes après la 99e édition du Tour, venus "faire La Planche", comme on fait le Ventoux. Et se prendre en selfie devant le panneau d'arrivée.

Le site est devenu populaire auprès des amoureux du Tour, capables de traverser la France pour admirer la route désormais mythique dans son écrin de verdure. On a rencontré des Marseillais venus spécialement, après avoir regardé le Tour à la télé.

à lire aussi Trois semaines après, l'esprit du Tour de France habite encore la Planche des Belles Filles

Seule voix discordante, lors de l'édition 2019, celle de Patrick Lefevere, manager de l'équipe Deceuninck - Quick-Step. Sur France Bleu, il avait critiqué l'arrivée rallongée spécialement sur le tracé d'une piste de ski : "ça n'a rien à voir avec le cyclisme ! C'est du VTT. Et si je ne me trompe pas, on est ici sur le Tour de France, pas sur le Tour VTT."

En 2020, l'arrivée à La Planche revient sur un format plus classique, mais toujours aussi spectaculaire.