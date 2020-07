Christian Prudhomme attendu à La Planche des Belles Filles le 18 juillet

INFO FRANCE BLEU. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, est attendu le samedi 18 juillet prochain en Haute-Saône pour inaugurer le départ de la prochaine étape du Tour de France entre Lure et la Planche des Belles Filles.

La 20e étape, un contre-la-montre, entre Lure et La Planche, aura lieu le samedi 19 septembre prochain et le passage du Tour en Haute-Saône se prépare dès maintenant. Une réunion de travail avait lieu ce mardi entre les agents de l'Etat et le Département de la Haute-Saône.

La Planche, un élément du patrimoine sportif de l'humanité

"Le samedi 18 c'était le jour où le Tour devait passer entre Lure et la Planche", explique Yves Krattinger, le président du Conseil départemental de Haute-Saône. "On prendra la route du Tour, on passera par le col de La Chevestraye et on descendra à Plancher-les-Mines" dont "un élément de la commune", avec La Planche des Belles Filles, "est au patrimoine sportif de l'humanité".

Inauguration du nouveau parcours accrobranche

Christian Prudhomme doit arriver à Lure vers 14h pour inaugurer la ligne de départ. "Puis on partira vers Melisey saluer le père de Thibaut Pinot (le maire de la commune NDLR) et on ira inaugurer l'accro-planche de La Planche". Un nouveau parcours ludique et sportif dans les arbres conçu par Woka Loisirs, le nouveau gestionnaire de la station la Planche des Belles Filles, doit en effet être inauguré cet été.

