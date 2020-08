Christian Prudhomme : "la fête est moins belle que prévue"

A la veille du Grand départ du Tour de France à Nice et au lendemain du passage en rouge des Alpes-Maritimes concernant l'épidémie de coronavirus, Christian Prudhomme était l'invité de France Bleu Azur matin. Le patron du Tour de France est notamment revenu sur les mesures sanitaires annoncées jeudi. "La volonté c'est d'étirer, d'étaler les gens le long du parcours. La décision a été prise d'un quasi huis clos sur le départ et l'arrivée. Pour le reste on peut regarder passer le Tour de France. Maintenant il ne faut pas s'agglutiner. C'est juste du bon sens."

On peut regarder passer le Tour de France sans s'agglutiner

"Il faut s'habituer à vivre avec le virus, avec des mesures précises. Et les bons gestes. Il faut s'habituer à cela. La fête est moins belle que prévue, c'est une certitude. Mais il y a ce que représente le Tour de France dans le Monde. 190 pays reprennent les images du Tour. Il y aura moins de monde sur place, certes, mais pour le téléspectateur ce sera la même chose.

Le Tour est dans la réalité de la vie

Avec le protocole sanitaire imposé aux équipes, la crainte existe que certaines équipes ne puissent pas arriver à Paris et soit exclues du peloton si plusieurs cas de Covid-19 sont détectés. "Le Tour n'est pas encore parti qu'on s'interroge déjà sur la fin. On va voir les choses au fur et à mesure. Tout est fait pour que le peloton soit totalement sain."