Christian Prudhomme, patron du Tour : "Il était temps que la Grande Boucle revienne à Poitiers"

Poitiers, France

On connaît plus précisément le tracé des 11ème et 12ème étapes du prochain Tour de France qui feront escale en Poitou en juillet 2020. Le 8 juillet, 167 km sont prévus entre Châtelaillon et Poitiers. Entre les deux : le marais poitevin (Coulon, Sansais, passage au Nord de Niort, puis cap entre Saint-Maixent-l'Ecole et Vasles). Puis passage dans la Vienne et arrivée à Poitiers, avenue Kennedy aux Couronneries. "Une belle ligne droite de 1.500 mètres, l'une des plus longues de ce Tour" dixit Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle.

Le lendemain, départ du Champ de Foire à Chauvigny. Les coureurs partiront ensuite vers Montmorillon, Lathus-Saint-Rémy, puis le Limousin (Le Dorat, Saint-Léonard-de-Noblat, la commune de Raymont Poulidor) pour une arrivée à Sarran en Corrèze devant la musée Jacques-Chirac. Une étape de 218 km, la plus longue de cette 107ème édition.