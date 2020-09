Christian Pruhomme positif au Covid-19 : et les élus qui l'ont rencontré sur le Tour de France ?

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a subi un test, qui s'est révélé positif au Covid-19 et doit s'écarter de l'épreuve pendant une semaine, a-t-on appris ce mardi auprès de l'organisation de la course. Le 3 septembre, il était dans le Gard, pour la 6e étape de la grande Boucle, 191 kilomètres entre Le Teil (Ardèche) et le Mont Aigoual, sommet du Massif central situé entre le Gard et la Lozère. Et parmi les personnalités qu'il a rencontrées : le président du Département du Gard Denis Bouad.

Christian Prudhomme était donc dans le Gard le 3 septembre. Il avait été testé négatif le 26 août. Les médecins du Tour considèrent que les cas contacts sont ceux des samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 septembre.

Denis Bouad n’est pas considéré comme cas contact. Par mesure de précaution, il a effectué un test PCR dont les résultats seront connus dans les prochains jours.