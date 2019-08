Christophe Laporte remporte le contre-la-montre du Tour Poitou-Charentes et reste plus que jamais leader du TPC !

Poitiers, France

Christophe Laporte n'aurait laissé que des miettes à la concurrence, une nouvelle fois. Le sprinteur de la Cofidis a certes laissé échapper ce jeudi matin la 3ème étape du TPC (entre Châtellerault et Pleumartin), remportée par l'Italien Matteo Pelucchi. Il a en revanche écrasé dans l'après-midi le chrono de 23 km entre Leigné-les-Bois et Pleumartin, pour conforter encore un peu plus son avance en tête du classement.

Il a bouclé le circuit en 27 minutes et 28 secondes. Au général, il possède ce jeudi soir 33 secondes d'avance sur Tony Gallopin et 41 secondes sur Niki Terpstra, les deux coureurs qui complètent le podium de ce chrono.

Vendredi, deux courses pour le prix d'une sont au programme. A partir de 11h, la "Picto-Charentaise", épreuve féminine UCI autour de Poitiers (12 équipes, 63 partantes). Et puis à 12h15, 5ème et dernière étape du TPC pour les garçons, 164 km entre Aigre et Poitiers, avec la traditionnelle arrivée prévue vers 16h30 aux Couronneries. On rappelle que la dernière heure de ces deux courses est à vivre en direct vidéo sur notre page Facebook et sur la chaîne de télé NOA de France 3.