Christophe Laporte remporte le Tour Poitou-Charentes Cycliste Nouvelle Aquitaine

Poitiers, France

Le Français Christophe Laporte (Cofidis) a donc remporté le 33eme Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine à l'issue de la 5eme et dernière étape reliant Aigre à Poitiers sur 167,4 km. L'ultime étape lui échappe et c'est le sprinteur italien Andrea Pasqualon (Wanty) qui s'est montré le plus rapide. Laporte, qui s'est adjugé trois étapes sur cinq dont le contre-la-montre toujours sélectif jeudi, succède au palmarès à un autre sprinteur tricolore, Arnaud Démare qui lui avait carrément réalisé le grand Chelem en remportant les 5 étapes dont le chrono.

Une 33ème édition toujours aussi populaire, avec un plateau relevé et une belle météo.