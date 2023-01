Christophe Moreau et Les Boucles de la Mayenne, c'est fini

D'après les informations des médias suisses Blick et Le Matin, Christophe Moreau a été arrêté le dimanche 15 janvier par la police du canton du Jura puis incarcéré. Présumé innocent, l'ancien champion cycliste est suspecté "de violences conjugales et de menaces de mort" envers sa femme et ses deux filles. Depuis 2012, le Belfortain de 51 ans était l'un des ambassadeurs des Boucles de la Mayenne.

Christophe Moreau était devenu une figure de l'épreuve mayennaise. L'ancien coureur de Festina, Ag2r, Crédit Agricole, Agritubel et Caisse d'Épargne avait sympathisé avec l'équipe des Boucles par l'intermédiaire du champion mayennais Jacky Durand. Depuis dix ans, Christophe Moreau était là à chaque édition. Celui-ce que l'on surnomme "Le Grand" se sentait comme un poisson dans l'eau lorsqu'il revenait chaque année arpenter les routes mayennaises : des signatures d'autographes, des photos avec les spectateurs au départ ou à l'arrivée... Il était devenu un personnage incontournable de la caravane des Boucles, un ami des suiveurs.

Christophe Moreau mettait également son expertise au service des invités et des partenaires des Boucles. En bon ambassadeur, l'ancien vainqueur du Critérium du Dauphiné n'hésitait pas à vanter les mérites de l'épreuve mayennaise partout où il se rendait.

Avec cette affaire, l'image de l'ancien maillot jaune du Tour de France est écornée. Les ennuis judiciaires entraînent la fin de cette collaboration avec Les Boucles.

L'épreuve UCI ProSeries va devoir se trouver un nouvel ambassadeur.

La prochaine édition des Boucles de la Mayenne est prévue du 25 au 28 mai prochain.