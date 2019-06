Christopher Froome forfait pour le Tour de France, après une chute pendant le Critérium du Dauphiné

Christopher Froome ne participera pas au tour de France 2019. Le coureur cycliste britannique (Team Ineos) a chuté et s'est blessé ce mercredi en s'échauffant pour la 4e étape du Critérium du Dauphiné, à Roanne, dans la Loire.

Roanne, France

Christopher Froome a lourdement chuté ce mercredi, à Roanne, dans la Loire pendant qu'il reconnaissait le parcours de la 4e étape du Critérium du Dauphiné. Le coureur cycliste britannique a été transporté à l’hôpital et pourrait avoir le fémur fracturé. Le manager de son équipe, Ineos, a confirmé dans la foulée que Christopher Froome "ne prendra pas le départ du Tour". Le coureur cycliste est tombé, dans une descente, alors qu'il s'échauffait pour le contre-la-montre individuel de 26 km prévu aujourd'hui.

"Il roulait très très vite [...], il est rentré dans un mur, c'est un accident grave, il est dans un état très très sérieux" - Manager de l'équipe Ineos

Christopher Froome est dans "un état très grave", "c'est clair qu'il ne prendra pas le départ du Tour" de France début juillet, a affirmé le manager de l'équipe Ineos, Dave Brailsford au micro de France 3. "Il est rentré contre un mur. C'est un accident grave", a précisé Brailsford, indiquant que le cycliste avait eu "du mal à parler" dans les minutes ayant suivi sa chute.

Le quadruple vainqueur du Tour de France et triple vainqueur du Critérium du Dauphiné a donc du abandonner la course cycliste rhônalpine. Son équipe, Inéos, confirme la chute et l'hospitalisation mais ne s'avance pas sur un éventuel abandon de la Grande Boucle.

Contraint d'abandonner, Froome, 34 ans, espérait parfaire sa condition sur le Dauphiné avant le début du Tour de France, dont le départ est programmé le 6 juillet à Bruxelles. Son absence, quasi certaine, pour ce Tour de France 2019 "va nécessairement changer la donne" explique Christian Prudhomme, le patron du Tour, interviewé sur France Info.