Il y a comme un air de Tour de France cycliste dans l'Hérault ce week-end. L'épreuve de la Route d'Occitanie s'élance ce samedi de Saint-Affrique (Aveyron) pour se terminer à Rocamadour (Lot) avant un passage héraultais et une arrivée à Cazouls-lès-Béziers

Route d'Occitanie : Christopher Froome et Egan Bernal à Cazouls-les-Béziers ce samedi

L'événement n'aura pas échappé aux passionnés de cyclisme. La première étape de "La Routed'Occitanie-Dépêche du Midi" arrive ce samedi à Cazouls-lès-Béziers. 147 coureurs professionnels vont sillonner les routes héraultaises après un départ de Saint-Affrique dans l'Aveyron.

Cette 44e édition du tour d'Occitanie devait se dérouler en juin, mais conséquences du coronavirus, elle a été reportée. 21 équipes professionnelles sont engagées au cours de ces quatre jours de courses.

Les villes-étapes de la Route d'Occitanie 2020

Samedi 01/08 : Saint-Affrique - Cazouls-lès-Béziers (187 km)

Dimanche 02/08 - Et. 2 : Carcassonne - Cap Découverte (174,5 km)

Lundi 03.08 : Saint-Gaudens - Col de Beyrède (163,5 km)

Mardi 04/08 : Lectoure - Rocamadour (195 km).

Dans le cortège des cyclistes de renommés comme Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France ou Egan Bernal, le vainqueur du Tour de France 2019.

La France ne sera pas en reste avec sûrement ses trois meilleurs grimpeurs, qui ont tous gagné dans les Pyrénées : Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et Warren Barguil (Arkéa Samsic).

Première étape du tour d'Occitanie - .

Il s’agira pour beaucoup de la première course depuis la pandémie de Covid-19 ou même de la reprise de la saison 2020, tout simplement.

Les premiers coureurs devraient arriver à Cazouls-lès-Béziers à partir de 16h30 ce samedi. Un public important est attendu sur la ligne d'arrivée. Il est recommandé de respecter les gestes barrières (deux mètres de distance avec les coureurs). Les autographes et les selfies sont interdits. Le port du masque est obligatoire quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée.

10.000 masques ont été commandés par la ville de Cazouls-lès-Béziers, pour équipés ceux qui n'en auraient pas.

Tout le personnel municipal est engagé dans l'organisation du Tour. Une centaine de bénévoles au total.

''C'est une course très attendue dans l'Hérault'' précise Philippe Vidal, le maire de Cazouls-lès-Béziers Copier

Pour permettre le passage de la course, plusieurs déviations seront installées sur les routes Départementales de l’Hérault. Sont concernées les communes de : Castanet-le-Haut, Saint Gervais-sur-Mare, Hérépian, Lamalou-les-Bains, Le Poujol-sur-Orb, Colombières-sur-Orb, Saint-Martin de l’Arçon, Mons, Vieussan, Roquebrun, Causses et Veyran, Murviel-lès-Béziers, Thézan-les-Béziers, Cazouls-lès-Béziers, Puisserguier, Cazedarnes, Cessenon-sur-Orb. Plus d’informations en mairie.

La Route d'Occitanie-Dépêche du Midi réunit chaque année les champions du peloton cycliste quelques semaines avant le Tour de France et les championnats de France. Le vainqueur succédera à Alejandro Valverde, lauréat des deux dernières éditions.

Ce tour d'Occitanie à Cazouls-lès-Béziers est un avant-goût du Tour de France. Le maire et conseiller départemental Philippe Vidal espère toujours décrocher une arrivée ou un départ du Tour de France dans les prochaines années.

Les 147 coureurs engagés dans ce tour Occitanie 2020 - .