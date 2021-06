Chute de Guillaume Martin sur le critérium du Dauphiné : "Cela aurait pu être bien pire"

Guillaume Martin a été victime d'une chute lors de la troisième étape du Dauphiné 2021. Si le cycliste ornais souffre de blessures superficielles au genou et sur le côté gauche, il a pu terminer l'étape sans perdre de temps au général.

Le cycliste ornais estime s'en être pas trop mal tiré physiquement et au classement après sa chute (Archive)

Pas verni, le cycliste normand. Guillaume Martin a été pris dans une chute ce mardi lors de la troisième étape du Critérium du Dauphiné.

"Il y a eu une chute devant moi. On roulait quasiment à 60km/h donc je n'ai évidemment pas pu l'éviter, a expliqué à l'arrivée le cycliste de Cofidis.

Je m'en tire avec pas trop de mal. Enfin , j'ai mal partout évidemment mais cela aurait pu être bien pire à la fois physiquement et puis au niveau du classement général.

Mes coéquipiers ont su super vite et super bien réagir. Ils m'ont parfaitement ramené dans le peloton et ensuite je me suis accroché pour ne pas perdre de temps.

L'essentiel est sauvé mais ce n'est évidemment pas l'idéal à la veille d'un chrono aussi important."

C'est effectivement un contre-la-montre individuel qui attend Guillaume Martin ce mercredi. Les 16,4 km de parcours pourraient rendre plus lisible le classement général. Espérons que le normand qui souffre de blessures superficielles au genou et au côté gauche sera entièrement remis.