VIDEO - Chute "massive" sur le Tour de Bretagne, la sixième étape annulée

Les images sont impressionnantes. Le peloton du Tour de Bretagne a été victime d'une très lourde chute, dimanche 30 avril 2024. Plusieurs coureurs n'ont pas pu repartir. L'étape a donc été annulée, par l'organisation du Tour de Bretagne.

ⓘ Publicité

121 coureurs étaient partis de Châteaubriant (Loire-Atlantique). Engagé sur une route étroite et boueuse, en Ille-et-Vilaine, le peloton a chuté, entrainant plusieurs dizaines de coureurs au sol.

Le service médical a été mobilisé. L'échappée a aussi été arrêtée pendant près de quarante minutes, le temps de prendre la décision de poursuivre ou non la course. Finalement, l'étape a été annulée et les coureurs ont simplement rejoint la ville arrivée à Plancoët.

Ce devait être la plus longue étape de cette édition du Tour de Bretagne : 209 kilomètres en tout entre Chateaubriant (Loire-Atlantique) et Plancoët (Côtes-d'Armor) . L'organisation donne rendez-vous ce lundi pour la septième et dernière étape du Tour de Bretagne, entre Piré-Chancé et Châteaugiron.

En raison de l'annulation, le classement de l'étape reste inchangé et le Suisse Simon Pellaud reste en tête.