Cinq choses à retenir sur le Tour de France Femmes

Annemieke van Vleuten, Demi Vollerin, Cécilie, Marianne Vos, Juliette Labous et les autres sont désormais des figures connues des amateurs de cyclisme. Le Tour de France Femmes parti des Champs-Elysées le 24 juillet, juste avant le final de l'épreuve des hommes, a conquis son public.

En huit, jours, malgré les critiques et les comparaisons machistes, les femmes ont offert un spectacle époustouflant, comme dans la dernière étape et l'arrivée à la Super Planche-des-Belles-Filles. Le public, nombreux sur les routes a aussi démontré qu'il y avait une vraie ferveur populaire pour voir passer les championnes.

Un spectacle sur les routes du Tour

Dès les premières étapes, ce Tour de France Femmes a tenu toutes ses promesses. La Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM) a remporté une première étape au sprint sur les Champs-Elysées et enfilé le premier maillot jaune depuis 33 ans. Elle a d'ailleurs remporté une seconde étape quelques jours plus tard à Saint-Dié-des-Vosges.

Et chaque jour a donné son lot de surprise, avec des batailles acharnées pour remporter les étapes, comme celle de Cecilie Uttrup Ludwig au sprint à Epernay.

Et puis, il y a eu les deux dernières étapes de montagne et la reine de ce Tour, Annemieke van Vleuten, a montré à tous son incontestable domination laissant tout le monde loin derrière lors des arrivées au Markstein et à la Planche-des-Belles-Filles.

On a aussi découvert nos championnes Françaises. Deux finissent dans le Top 10, Juliette Labous qui termine 4e et Evita Muzic qui finit à la 8e place du classement général.

Juliette Labous, la première Française termine 4e du Tour de France femmes © Getty - Dario Belingheri

La ferveur populaire

Au fur et à mesure du parcours, on a vu de plus en plus de monde au bord des routes. Sur les Champs-Elysées, le public venait les découvrir, mais dans les plaines de Champagne, le long des sommets des Vosges, sur la route des crêtes en Alsace et lors de la dernière étape mythique de la Planche-des-Belles-Filles, c'est bien le nom des championnes qui était écrit sur les routes. Pareil pour les slogans sur les panneaux.

L'enthousiasme et la simplicité des coureuses

Ce qui a frappé les esprits, c'est le sourire de ces coureuses. Avant et après le épreuves, elles ont pris le temps de signer les autographes, de faire des selfies avec leurs fans, et de répondre toujours avec le sourire aux questions. Et ce malgré la fatigue qui s'accumulait.

La solidarité dans les épreuves était aussi frappantes. Et les images de coureuses attendant au bord de la route pour donner un coup de main à leur leader ont marqué.

Des championnes qui se défendent sur les réseaux sociaux

Les journées, et notamment la 3e étape, ont été marquées par des chutes massives du peloton. De quoi réveiller les "rageux" des réseaux sociaux avec des commentaires d'un autre temps, sur ces femmes qui n'étaient pas à leur place.

Les coureuses ont répondu, et beaucoup d'observateurs ont eux aussi renvoyé les "haters" à la réalité : dans le cyclisme, il y a des chutes que l'on soit un homme ou une femme.

Une nouvelle édition en 2023

Marion Rousse, la directrice du Tour, a déjà annoncé la couleur et a donné rendez-vous pour un nouveau Tour de France Femmes dès l'an prochain. "Rendez-vous l'année prochaine déjà, et chaque année, à la même date juste après le Tour des hommes. Ce sera une quatrième semaine de Tour, parce que c'est un vrai Tour de France".