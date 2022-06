Tour de France 2022 : cinq coureurs normands sur la ligne de départ

Les deux Manchois Benoit Cosnefroy et Mickael Cherel (Ag2R Citroën ) savaient déjà depuis plusieurs jours qu'ils seraient au départ du Tour de France 2022, idem pour l'Ornais Guillaume Martin, leader de l'équipe Cofidis. Ce lundi l'équipe B & B Hotels-KTM, a annoncé que le rouleur haut-normand Alexis Gougeard était sélectionné, et l'autre équipe bretonne Arkea-Samsic a aussi annoncé son équipe pour le Tour de France : Matis Louvel le Rouennais est dans le groupe.

Ils seront donc 5 normands dans le peloton du Tour 2022.

L'équipe Cofidis a annoncé lundi présenter deux leaders, le Français Guillaume Martin et l'Espagnol Ion Izagirre, au départ du Tour de France (1er au 24 juillet). Guillaume Martin (29 ans) disputera pour la sixième fois la Grande Boucle qu'il a terminée l'an passé premier Français, à la 8e place.

"Il faudra voir comment j'ai récupéré du Giro. C'est un enchaînement particulier, ça fait trois ans que j'enchaîne deux grands Tours de suite et il y a peut-être une fatigue générale qui s'est installée", a déclaré Martin, cité par son équipe. "Je n'ai vraiment pas envie de me mettre une pression inutile et de prendre des risques pour le classement général. Le but sera de passer cette première semaine sans encombre et si je perds un peu de temps, ce n'est pas grave. Ensuite, il y a aura pas mal d'étapes qui seront propices aux échappées", a estimé le grimpeur normand

Matis Louvel, le néophyte sur le Tour

Chez Arkea-Samsic, Warren Barguil pour les étapes, et le Colombien Nairo Quintana pour le classement général seront les leaders, mais l'équipe est largement renouvelée. le Britannique Connor Swift est le seul coureur à avoir gardé sa place de titulaire par rapport à l'année passée. Trois coureurs, le Polonais Lukas Owsian, affecté à la protection de Quintana, le sprinteur belge Amaury Capiot et l'espoir français Matis Louvel découvriront le Tour. Le coureur de Mont Saint Aignan a réalisé un bon Dauphiné et s'est montré lors de la course en ligne du Championnat de France à Cholet , ce dimanche.

Alexis Gougeard le Rouennais aux côtés de Pierre Rolland

Du côté de B & B Hotels-KTM, Alexis Gougeard a donc appris sa sélection à l'issue des championnats de France, ça sera sa troisième grande boucle. Il épaulera ses leaders, Pierre Rolland et Franck Bonnamour . L'équipe bretonne de Jérôme Pineau lancera aussi trois néophytes Jérémy Lecroq (27 ans), le sprinteur italien Luca Mozzato (24 ans) et l'Autrichien Sebastian Schönberger (28 ans).