Belfort

Commissaire de course et inspecteur anti-dopage réputé et respecté, Claude Deschaseaux est une référence, un personnage incontournable du cyclisme mondial. A 68 ans, il participe actuellement à son douzième Tour de France. Il s'est confié à Nicolas Wilhelm sur son travail et ses souvenirs les plus marquants.

Sa passion pour le cyclisme

21 juillet 1986 : Hinault et Lemond main dans la main au sommet de l'Alpe d'Huez

4 juillet 1994 : la chute de Jalabert à Armentières

Au service de la lutte anti-dopage

Les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes

Claude Deschaseaux, un CV impressionnant :