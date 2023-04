Circuit des Ardennes : première victoire chez les pros et podium final du Tourangeau Thibaud Gruel

Après son très bon début de saison en Croatie , le néo pro tourangeau, Thibaud Gruel a décroché sa première victoire chez les professionnels ce week-end sur le Circuit des Ardennes.

Samedi, il s'est imposé en costaud sur la 3e étape , entre Chooz et Haybes, et ce dimanche il est de nouveau passé tout près en prenant la deuxième place de l'étape finale, entre Bazeilles et Charlevilles-Mézières. Au classement général final, il monte donc sur le podium et se hisse à la troisième place.