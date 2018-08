A Poitiers, la circulation sera modifiée demain à l'occasion de l'arrivée du Tour cycliste international Poitou-Charentes. Et les changements débuteront dès 7h30 du matin.

Poitiers, France

Avis aux automobilistes, l'arrivée du Tour cycliste Poitou-Charentes Nouvelle-Aquitaine ce vendredi va quelque peu bousculer les sens de circulation dans Grand Poitiers. Des modifications de circulation qui seront en vigueur de 7h30 le matin à 20h pour permettre le bon déroulement de la dernière étape du TPC.

De même, le stationnement sera interdit Rue de Nimègue, sur le grand parking et sur une partie du petit parking à l'angle de la rue des Couronneries. Même chose sur le périmètre de la zone d'arrivée, délimitée par la rue des Deux communes et le carrefour des avenues Robert Schumann et John Kennedy.