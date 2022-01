Classic Grand Besançon Doubs 2022 : le parcours dévoilé avec une arrivée à Montfaucon via la côte de la Malate

Ah, la fameuse côte de la Malate et certains de ses passages à 17% d'inclinaison ! Depuis des générations, tous les cyclistes bisontins voire francs-comtois s'y sont déjà fait piquer les jambes et le palpitant. Ascension longue de 3,8 km (à 9,3% de moyenne), la Malate est la "reine" de toutes les nombreuses bosses très raides à Besançon et ses alentours.

Et cette côte de la Malate sera escaladée pour la toute première fois en course officielle à l'occasion de la Classic Grand Besançon Doubs 2022, ce 15 avril ! Et même plutôt deux fois qu'une !

Deux fois la Malate au menu du peloton 2022

L'ascension de la côte de la Malate est programmée à deux reprises dans le final du parcours de cette 2e édition, dévoilé par ses organisateurs ce mardi après-midi. Histoire d'attirer, aussi, le maximum de "puncheurs-grimpeurs" du peloton mondial, entre l'Amstel Gold Race (10 avril) et Paris-Roubaix (17 avril)...

à lire aussi EN IMAGES - Classic Grand Besançon Doubs : Thibaut Pinot bon 5e derrière Nairo Quintana

En plus du Haut-Saônois Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) d'ores et déjà annoncé au départ, comme lors de la 1ere édition en septembre 2021 - remportée par le surprenant Erythréen Biniam Girmay Hailu - où un autre cador du cyclisme planétaire, le Colombien Nairo Quintana, était également présent !

Nouvelle arrivée au Belvédère de Montfaucon, départ à Besançon toujours

Les coureurs de cette 2e Classic Grand Besançon Doubs 2022 s'élanceront du centre-ville bisontin (Esplanade des Droits de l'Homme), toujours pour le départ fictif. Mais la ligne d'arrivée (à Marchaux en 2021) sera tracée, au bout de 180 km environ, sur les hauteurs de la capitale comtoise : au Belvédère de Montfaucon, le traditionnel terminus de la côte de la Malate. Le peloton aura également droit à deux autres nouvelles ascensions cette année : la côte d'Amagney et celle d'Abbans-Dessus, dans le parcours - "encore à fignoler, par endroits" - qui sillonnera encore plus de la moitié des 68 communes du Grand Besançon.

Les organisateurs de la Classic Grand Besançon Doubs sont également ceux du Tour du Jura, dont l'édition 2022 se déroulera le lendemain (samedi 16 avril) entre Champagnole et Nozeroy, sur un tracé d'environ 160 km. Et ces deux courses en Franche-Comté seront diffusées en direct à la télé, en clair, sur la Chaine L'Equipe !