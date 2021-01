Clément Davy, le coureur mayennais de la Groupama FDJ : "non, je n'ai pas un rôle ingrat au sein de l'équipe"

Dans dix jours, ce sera le lancement de la saison 2021 de cyclisme sur route.

Une nouvelle étape dans la carrière cycliste de Clément Davy. Après deux saisons au sein de l'équipe réserve de Groupama FDJ "La Conti", le coureur de Fougerolles-du-Plessis fait partie des trente coureurs de l'effectif de l'équipe World Tour. "Ce qui change entre les deux, c'est qu'on rentre dans le grand bain avec un calendrier dont tout coureur rêve. Et ça je l'ai. C'est le niveau le plus haut du cyclisme. C'était un objectif d'y arriver, maintenant l'objectif c'est d'y rester" explique Clément Davy.

Au sein de cette équipe, Clément Davy, 22 ans, a un rôle bien précis, notamment autour du groupe 'Arnaud Démare' : "mon boulot c'est de rouler le plus vite et le plus longtemps possible devant le peloton. Certains coureurs peuvent dire que c'est le boulot ingrat. Moi, je ne pense pas. C'est un boulot qui doit être fait, pour son leader, pour lui permettre de remporter une course."

Au cours de cette première partie de saison, Clément Davy pourrait participer à la classique Milan - San Remo en Italie. C'est la plus longue course de la saison.

Le programme de la première partie de saison

Le Mayennais s'est envolé mardi direction l'Espagne, pour un stage de préparation avec son équipe. Clément Davy lancera sa saison début février au Tour de Valence en Espagne. Puis à son programme, le Tour de Provence (avec Arnaud Démarre), la Drôme Classic, Ardèche Classic, Milan San Remo, Classic Loire-Atlantique, Cholet Pays de la Loire, la Route Adélie, le Circuit de la Sarthe (annulé), Paris-Camembert, la Route Adélie. Fin mai, Clément Davy est prévu au départ des Boucles de la Mayenne. Puis, il y aura le championnat de France.

En revanche, pas de grand Tour cette saison pour le coureur mayennais.