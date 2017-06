Critérium du Dauphiné : 7e étape, Aoste > L'Alpe-d'Huez

La septième étape du Critérium du Dauphiné relie Aoste à l'Alpe-d'Huez (Isère). Les coureurs vont parcourir 168 km. Le départ est prévu à 10h et l'arrivée entre 14h30 et 15h10. Parmi les difficultés du jour : le col du Cucheron (1154 m), le col de Porte (1340 m) et le col de Sarenne (1979 m).

Les dernières étapes du Critérium du Dauphiné seront, comme d'habitude, un final montagnard. Le septième tracé compte 168 kilomètres fera une petite incursion en Savoie mais sera globalement très isérois. Les coureurs partiront d'Aoste pour rejoindre la Chartreuse (col du Cucheron et col de Porte) avant une descente dans la métropole grenobloise puis un passage dans la vallée de la Romanche et l'ascension à l'Alpe-d'Huez

L'Alpe d'Huez sans les virages

C'est la deuxième fois seulement que la station de ski de l'Oisans accueille le Critérium du Dauphiné. Le Tour y est arrivé vingt-neuf fois depuis 1952, le Critérium en 2010 avec une victoire d'Alberto Contador. Pour cette avant-dernière étape le 10 juin, le peloton ne prendra pas l'itinéraire habituel. Seuls les quatre derniers kilomètres seront identiques. Les coureurs vont monter le col de Sarenne (1979 m avec une pente à 6,9% durant 15,3 km) sans emprunter les mythiques vingt-et-un virages. Le classement final pourrait donc encore être bousculé à la veille de l'arrivée avec des favoris à la peine.

Au départ et à l'arrivée

La signature et présentation des équipes est prévue sur le parking du Champ de Mars à Aoste de 8h50 à 9h50.

Le départ sera donné à 10h sur le route de Belley (D592). Les coureurs passeront par la place de la Mairie à Aoste par la D1516, et emprunteront la rue Clément-Gondrand (D592), la route du Lavoir et la route d’Aoste (D82).

L'arrivée à l'Alpe-d'Huez sera jugée avenue du Rif Nel, à l’extrémité d’une ligne droite finale de 280 mètres.

Le profil de la 7e étape

La carte du parcours de 168 km

L'itinéraire et les horaires entre Aoste et l'Alpe-d'Huez

Les ascensions du jour

Km 27.5 - Côte de Berland - 1.2 km de montée à 8.1% - catégorie 4

Km 44.0 - Col du Cucheron - 7.7 km de montée à 6.1% - catégorie 2

Km 56.5 - Col de Porte - 7.5 km de montée à 6.7% - catégorie 1

Km 135.0 - Côte de Garçin - 3.5 km de montée à 6.4% - catégorie 2

Km 153.5 - Col de Sarenne - 15.3 km de montée à 6.9% - hors-catégorie

Km 168.0 - Alpe d'Huez - 3.7 km de montée à 7.2% - catégorie 2

