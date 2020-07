VIDÉO - "Un Tour d'avance" : Méribel - La Roche-sur-Foron, la 18e étape du Tour comme si vous y étiez

En raison de la crise sanitaire liée au confinement et au coronavirus, le Tour de France 2020 a été décalé du 29 août au 20 septembre. Mais France Bleu - radio officielle de la course - fait son "Tour d'avance" en sillonnant chaque jour les routes du Tour comme s'il s'était bien lancé le 27 juin, comme c'était prévu avant la Covid-19.

Aujourd’hui, zoom sur la 18e étape avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et nos envoyés spéciaux Xavier Monferran et Romain Luquiens.

Cette étape de montagne, longue de 168 kilomètres, va faire mal aux mollets, avec plus de 4000 mètres d'ascension ! Au programme : une ascension prévue l'été dernier, empêchée par des coulées de boues avaient contraint les organisateurs à trouver un autre parcours au tout dernier moment. Cette étape franchira le Cormet de Roselend, le col des Saisies, le col des Aravis, et continuera ensuite par une montée sur le plateau des Glières : six kilomètres consécutifs à 11 %, auxquels il faudra ajouter la traversée non goudronnée du plateau.

L'étape 18 de ce Tour de France 2020. - ASO

Le Cormet de Roselend. - ASO

La terrible montée jusqu'au plateau des Glières. - ASO

La façade de la coopérative laitière du Beaufortin, à Beaufort en Savoie © Radio France - Xavier Monferran

Yvan Bochet, le président du syndicat du Beaufort, devant ses fromages © Radio France - Xavier Monferran

Voici le robot qui s'occupe de retourner les meules de Beaufort © Radio France - Xavier Monferran

La ferme des Corbassières, où Marie-Louise vend du Reblochon © Radio France - Xavier Monferran

Marie-Louise Donzel, presidente du syndicat du Reblochon © Radio France - Xavier Monferran

Sur la route, dans le col des Aravis, l'équipe Groupama-dej est en repérage © Radio France - Xavier Monferran

