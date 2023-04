Concours : décorez vos communes sur les Boucles de la Mayenne

Du 25 au 28 mai, l'organisation des Boucles de la Mayenne lance la première édition du plus beau village des Boucles décoré et animé.

La grande nouveauté pour la 48ème édition des Boucles de la Mayenne n'a pas lieu dans le peloton mais bien au bord des routes. Pour la première fois depuis la création de l'épreuve, l'organisation de la course, l'entreprise changéenne S.A.S Mérienne et France Bleu Mayenne organisent l'élection du plus beau village des Boucles décoré et animé. Ce concours se déroule sur l'ensemble de la course, du 25 au 28 mai 2023.

France Bleu Mayenne passe dans vos communes

Des vélos aux bâtiments décorés, nombreuses sont les idées pour laisser exprimer la créativité des 88 communes qui verront passer la course. Pour admirer les différentes œuvres, France Bleu Mayenne sera présent dans la caravane des Boucles de la Mayenne sur les quatre jours de courses. Membre du jury, le vote de la radio jouera dans la balance pour élire le lauréat du concours. Fidèle diffuseur des Boucles de la Mayenne, la chaîne l'Equipe sera également présente pour filmer la course et les communes mayennaises.

Le règlement du jeu concours complet et le formulaire d'inscription en ligne à envoyer avant le 15 mai 👇:

https://www.bouclesdelamayenne.fr/post/grand-jeu-concours-du-plus-beau-village

La commune qui aura su faire preuve de la plus grande créativité et originalité se verra remettre une somme de 1000 euros par S.A.S Merienne, un des principaux partenaires du jeu. La taille et le nombre d'habitants par commune seront deux éléments pris en compte avant la réponse finale.

3 questions à Sébastien Besnier, en charge du développement des Boucles

Pour comprendre la naissance et l'enjeu de ce concours, France Bleu Mayenne a posé 3 questions à Sébastien Besnier, chargé de développement des Boucles de la Mayenne.

Où est née l'idée de lancer le concours du plus beau village des Boucles décoré et animé ?

L'initiative nous a été soufflée par un bénévole. L'objectif est de récompenser la participation des communes qui accueillent les Boucles de la Mayenne. Ce concours va donner naissance à une belle fête du vélo sur le bord des routes.

Quel est l'intérêt pour les communes à s'inscrire ?

Ce concours permet aux communes inscrites de valoriser leur territoire et de créer une dynamique. Les habitants vont pouvoir se rassembler ensemble dans un objectif commun. Avec l'hélicoptère présent sur la course, les villages les plus créatifs passeront probablement à la télévision. Par exemple, la commune de Montsûrs prévoit deux fanfares et a déjà anticipé sa décoration. De plus, le vainqueur bénéficiera d'une somme de 1000 euros et d'un cadeau France Bleu Mayenne.

En 3 mots, comment décrivez-vous ce concours ?

Je dirais qu'il est convivial, festif et animé. Il faut que les communes n'hésitent pas à se lâcher. L'originalité sera beaucoup appréciée. A eux de jouer.