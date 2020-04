Confinement : comment le vivent les cyclistes nordistes Florian Sénéchal et Adrien Petit ?

C'est leur course fétiche à tous les deux. Les cyclistes nordistes Florian Sénéchal et Adrien Petit excellent chaque année sur Paris-Roubaix. La course devait se dérouler ce dimanche, elle est reportée à l'automne. Ils racontent leur vie en confinement.