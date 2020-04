Confinement : la vie et les envies du cycliste Phillippe Gilbert, vainqueur de Paris-Roubaix 2019

Ses derniers coups de pédale en course remontent au 14 mars dernier, dernière étape d'un Paris-Nice écourté en raison de l'épidémie de coronavirus. Philippe Gilbert avait ensuite rejoint sa femme et ses deux enfants dans leur appartement, à Monaco. C'est depuis son lieu de confinement qu'il a répondu, via Skype, aux questions de France Bleu Nord.

"On n'est pas à plaindre"

Tout d'abord, le cycliste relativise ce confinement : "Il y a des choses bien pire qui se passent actuellement dans le monde, c'est une période très bizarre".

Philippe Gilbert remporte Paris-Roubaix 2019 devant Nils Polit © Maxppp - Christophe Petit Tesson

"Je fais beaucoup de rouleaux (home trainer) avec une application connectée, on roule en équipe, avec du public pour avoir de l'interaction avec nos sponsors, nos fans, nos équipiers".

Ce qui est compliqué c'est de s'entraîner dans la vague, on n'a pas de date fixe.

Impossible de s'entraîner dehors

"Actuellement, on a diminué le volume d''entraînement, c'est de l'entretien assez basique. A Monaco, on arrive à rouler mais c'est limité comme territoire. Il est possible de rouler partout dans le monde sauf en Italie, en France et en Espagne".

Je ne suis pas Français donc je n'ai pas de leçons à donner.

"S'il y a des choses à faire bouger, je les soutiendrai mais c'est à eux de faire les démarches".

Un aspect positif pour la famille

"C'est certain qu'on passe beaucoup de temps en famille même si on aimerait pouvoir en profiter différemment,e n bougeant. Mais on est chanceux d'avoir çà".

ça fait 18 ans que je suis professionnel, j'ai jamais connu 3 semaines à la maison !

A quand Paris-Roubaix en 2020 ?

Moi, je préfère un Paris-Roubaix décalé que pas en avoir du tout. Ce serait quand même un grand manque dans la saison cycliste.

L'équipe Lotto-Soudal, qui compte deux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix dans ses rangs, en la personne de Philippe Gilbert et de l'Allemand John Degenkolb, a décidé de baisser les salaires de ses coureurs et des assistants de l'équipe professionnelle pour faire face à l'absence d'activité.