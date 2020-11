Confinement : les cyclistes amateurs veulent une dérogation pour rouler au-delà du kilomètre imposé

Faire du sport pour échapper au stress du confinement oui, mais à condition de pouvoir le pratiquer dans de bonnes conditions. C'est ce que réclament les amateurs de vélo. Avec les mesures actuelles, il est seulement possible d'exercer une activité physique pendant une heure et dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Des restrictions qui ne sont pas vraiment compatibles avec des sorties à vélo dignes de ce nom. C'est pourquoi la Fédération Française de Cyclotourisme vient de lancer une pétition pour obtenir un assouplissement de ces règles et notamment pour avoir le droit d'aller rouler à plus d'un kilomètre de chez soi.

Stéphane est un cyclotouriste assidu de Marguerittes. Il parcourt près de 3 000 kilomètres par an. Depuis le reconfinement, toutes les sorties de son club sont arrêtées. Et il essaie tant bien que mal de s'adapter à la situation, comme il le raconte ce week-end sur France Bleu Gard Lozère.