Confinement : Paris-Camembert ne se sent pas menacé pour l'instant

La classique cycliste Paris - Camembert doit se tenir le mardi 13 avril prochain, entre Pont-Audemer (Eure) et Livarot (Calvados). Le départ de la course dans un département "confiné" ne semble pas être de nature à mettre en péril la tenue de l'évènement selon son organisateur Guy Brien.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi une nouvelle série de mesures pour enrayer la propagation de l'épidémie de Covid-19. Un confinement localisé dans plusieurs zones de France a notamment été décrété. Parmi celles-ci, on retrouve le département de l'Eure. Or, c'est de Pont-Audemer que doit s'élancer la Classique Paris - Camembert, le 13 avril prochain.

Guy Brien, êtes vous inquiet quant à la tenue de la 82ème édition de Paris - Camembert le 13 avril ?

Non, pas pour le moment. Compte tenu du fait que nous organisons une épreuve professionnelle, nous devrions pouvoir maintenir la course, comme cela s'est fait pour Paris-Nice la semaine dernière (Les Alpes Maritimes étaient en zone rouge, avec un confinement le weekend, NDLR). Pour l'instant, nous sommes sereins. Selon nous, Paris - Camembert n'est pas menacé.

Un œil attentif sur Paris - Roubaix

Si la situation sanitaire venait à se détériorer, y'aurait-il un risque de voir l'évènement une nouvelle fois reporté, comme l'an dernier ?

Il y a toujours un risque dans la période actuelle, mais pour l'instant, rien ne nous indique que nous devions repousser la course. On va quand même regarder attentivement ce qu'il advient de Paris - Roubaix, qui a lieu deux jours plus tôt. Cela pourrait être une bonne indication. Cela dit, cette course a lieu entièrement dans une zone rouge, qui est déjà sous surveillance depuis plusieurs semaines. De notre côté, le taux d'incidence n'est pas aussi élevé.

D'autant plus que la course a principalement lieu dans l'Orne et le Calvados, deux départements pour l'instant hors du confinement.

Oui, nous avons bien sûr le départ de Pont-Audemer, mais ensuite nous ne parcourons qu'une quarantaine de kilomètres dans l'Eure, sur un total de 210 km. De toutes façons, nous sommes déjà dans une configuration de huis clos au départ et à l'arrivée. Toutes les précautions sanitaires sont de mises pour éviter les rassemblements de public, autant que pour garantir la protection des coureurs.

Rendez-vous. Paris - Camembert, le 13 avril 2021, départ et arrivée à suivre en direct sur France Bleu Normandie (Calvados-Orne).