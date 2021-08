Connor Swift remporte le Tour Poitou-Charentes 2021, le Français Clément Carisey (Delko) s'impose à Poitiers

Clément Carisey a remporté, ce vendredi, la cinquième et dernière étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine entre Villefagnan (Charente) et Poitiers (Vienne). Il a devancé Simone Ravanelli et Robin Carpenter. Connor Swift (Arkéa-Samsic) s'adjuge le classement général de cette 35e édition.

Et le grand vainqueur du TPC 2021 est... le Britannique Connor Swift ! Sans surprise, le sprinteur de la formation Arkéa-Samsic, vainqueur du contre-la-montre jeudi à Loudun, s'impose au général de cette 35ème édition. C'est la première fois qu'un ressortissant de sa majesté remporte l'épreuve picto-charentaise.

Un Français s'est adjugé de son côté la 5ème et dernière étape entre Villefagnan (Charente) et Poitiers (Vienne). Il s'agit de Clément Carisey, de l'équipe Delko, présent dans l'échappée du jour. Il a attaqué à moins de 2 km de l'arrivée et est parvenu à passer la ligne sans se faire reprendre. Après 2 saisons chez les pros (Israël), il s'est refait la cerise cette année en amateur et avoue être "très fier" d'avoir réussi à s'imposer en solitaire, au nez et à la barbe d'une meute de sprinteurs de niveau international.