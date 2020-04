Coronavirus - Bernard Hinault : "Les gens ne comprendraient pas" que le Tour de France ait lieu à huis-clos

Bernard Hinault multiplie ses sorties sur le Tour de France 2020. Pour le quintuple vainqueur de la Grande Boucle (1978, 1979, 1981, 1982 et 1985) "les gens ne comprendraient pas" que le Tour ait lieu à huis clos, avec "des coureurs qui pourront aller courir et eux ne pas voir la course", a-t-il confié à France Bleu mercredi.

Une décision officielle est toujours attendue sur la tenue, le report ou l’annulation de l'édition 2020 en raison du coronavirus.

Le Tour de France n'aura pas lieu à huis-clos, a assuré le directeur de la course Christian Prudhomme alors que cette hypothèse d'une épreuve sans spectateurs est envisagée par la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

Bernard Hinault rappelle qu'il y a "déjà 250 courses à travers le monde qui sont annulées. Donc pourquoi pas le Tour de France". Et de préciser : "Le Tour d'Italie a été annulé, les Jeux olympiques sont annulés, la Coupe d'Europe est annulée. Le Tour n'est pas exempt de ça, faut pas croire".

Il y a déjà 250 courses à travers le monde qui sont annulées, donc pourquoi pas le Tour de France — Bernard Hinault

Le dernier vainqueur français de la Grande Boucle envisage aussi son report, "si c'était possible, mais il y a aussi d'autres épreuves qui ont lieu plus tard". Leurs promoteurs "voudront peut-être organiser leur course quand ça va être fini".

Pour Bernard Hinault, que la course se déroule à la fin du mois de juillet ne serait pas choquant, "à partir du moment où il n'y a plus de confinement et qu'on est sûr qu'il n'y a plus de maladies".

Mais si l'annulation devait être la décision des organisateurs, "ça serait dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a aujourd'hui, et ce qu'on a est terrible", ajoute Bernard Hinault.

A ce jour, les dates du Tour de France sont maintenues à savoir un départ le 27 juin à Nice pour arriver le 19 juillet à Paris.

Chaque année, 10 à 12 millions de personnes venues de toute la planète sont attendues sur le bord des routes françaises pour assister à cet événement.