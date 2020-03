Coronavirus : fin de quarantaine et retour en France pour le cycliste beauvaisien Arnaud Démare

Arnaud Démare sort de quarantaine ! Depuis huit jours, le coureur cycliste de la Groupama-FDJ était confiné avec ses équipiers dans un hôtel à Abu Dhabi.

En cause, l'apparition de cas positifs de Covid-19 sur le Tour des Emirats Arabes Unis (UAE Tour), interrompu deux étapes avant son terme. Arnaud Démare avait pris part à cette course, en guise de préparation pour Tirreno-Adriatico et Milan San Remo, la classique italienne, remportée par le sprinter beauvaisien en 2016... et elle-même annulée cette année en raison de la propagation du coronavirus.

Pas touché par le coronavirus, les membres de l'équipe Groupama-FDJ ont donc été autorisés à prendre leur avion et à regagner leur pays d'origine. Arnaud Démare peut donc revenir sur ses terres, dans l'Oise, un département lui-même touché par le coronavirus.