Coronavirus : l'équipe cycliste nordiste Cofidis confinée dix jours de plus aux Emirats Arabes Unis

Ils tentent de s'occuper comme il peuvent. Les coureurs et les membres de l'encadrement de l'équipe cycliste nordiste Cofidis sont confinés dans leur hôtel aux Emirats Arabes Unis depuis le jeudi 27 février dernier. Il y a eu deux cas positifs au Covid-19 dans la caravane du Tour des Emirats Arabes Unis, ce qui avait d'ailleurs provoqué l'arrêt de la course. L'équipe a appris ce mercredi qu'elle serait confinée dix jours de plus jusqu'au 14 mars. Depuis une semaine, tous les tests pratiqués sur l'équipe se sont révélés négatifs au nouveau coronavirus.

Le président de Cofidis s'est exprimé sur prolongement de la quarantaine. "Certes l'échéance est lointaine mais d'une certaine manière, c'est une sorte de soulagement. En effet, comme j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire, ce qui était difficile à vivre jusqu'ici était l'absence d'échéance et l'attente permanente d'un dénouement proche qui n'arrivait jamais. C'était source d'angoisse et de stress" explique Thierry Vittu sur le site internet de l'équipe cycliste.