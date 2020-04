Coronavirus : l'Ironman de Nice reporté, le Tour de France aussi ?

Si le compte à rebours affiche toujours J -77 sur le site officiel du Tour de France, l'étau se resserre autour de la grande boucle, qui doit s'élancer normalement le samedi 27 juin de Nice. Pour le moment pas de report de la compétition la plus populaire de France, qui draine chaque été jusqu'à 12 millions de spectateurs le long de nos routes pendant trois semaines. Mais l'épidémie de coronavirus, qui a déjà reporté d'un an l'Euro de football et les JO de Tokyo, pourrait bien également perturber le calendrier de la 107e édition dont les dates officielles restent donc pour le moment 27 juin - 19 juillet.

Un report probable en août mais pas de huis clos pour le Tour de France

Toutes les courses cyclistes sont suspendues jusqu'au 1er juin et Christian Prudhomme, le directeur du Tour, a estimé la semaine dernière, en marge de l'annonce du report du Critérium du Dauphiné, qui devait démarré le 31 mai, qu'il était nécessaire de laisser au moins deux mois de visibilité aux coureurs pour qu'il puisse arriver prêts sur la Grande Boucle. Le report semble donc inéluctable et un créneau tient la corde, comme révélé par le Parisien. Le Tour pourrait être décalé d'un mois et se dérouler entre le 25 juillet et le 16 août. "Ce serait mentir que de dire que l'on n'étudie pas d'autres hypothèses", a confirmé à l'AFP Christian Prudhomme, qui a également assuré dans un entretien au quotidien La Montagne, que la Grande Boucle ne se déroulerait pas à huis clos.

La nouvelle de l'Ironman de Nice fixée le 30 avril

L'incertitude plane donc au-dessus de cette grande fête du vélo que devait être ce Grand départ du Tour de France à Nice avec également la fameuse Etape du Tour, qui devait réunir 16.000 amateurs sur les routes azuréennes le dimanche 5 juillet. En revanche, le doute est levé concernant l'Ironman de Nice, qui devait normalement se dérouler le 14 juin. Il est reporté à une date ultérieure, qui sera probablement fixée le 30 avril prochain, selon le communiqué publié sur le site officiel de la compétition par les organisateurs.

"La sécurité et le bien-être de chacun lors de nos courses sont la priorité de nos préoccupations durant cette pandémie de COVID-19. Nous avons suivi et continuerons de suivre les orientations et les recommandations des agences de santé publique et des autorités nationales et locales. Nous pouvons, dès à présent, vous confirmer que l'IRONMAN France Nice 2020 n'aura malheureusement pas lieu le 14 juin 2020 comme prévu initialement. Notre équipe travaille activement pour sécuriser une nouvelle date. Nous nous engageons à vous fournir des informations plus précises le 30 avril 2020."