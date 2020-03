Coronavirus : la course cycliste-Paris Roubaix est reportée

La 118e édition de Paris-Roubaix n'aura pas lieu le dimanche 12 avril prochain. La course cycliste est reportée à une date ultérieure à cause de l'épidémie de Coronavirus. Les organisateurs l'ont confirmé ce mardi après-midi.

La course cycliste Parris-Roubaix n'aura pas lieu le dimanche 12 avril prochain. Elle est reportée à une date ultérieure annulée. Décision prise ce mardi par les organisateurs, qui n'abandonne pas l'idée de donner le départ de la Reine des classiques dans les semaines à venir, une fois la période de confinement terminée.

Ce n'est pas vraiment une surprise. Le patron du Tour de France Christian Prudhomme s'était montré pessimiste samedi à l'issue de Paris-Nice dont il est aussi l'organisateur. "Pour les courses qui démarrent, ma parole n'a rien d'officiel mais on voit bien mal comment on pourrait être différents du reste, et on n'a aucune envie d'être différents du reste d'ailleurs", avait-il déclaré.

La 118e édition de la Reine des classiques comprend 55 kilomètres de secteurs pavés sur un parcours de 259 kilomètres entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix, soit 500 mètres de plus que l'an dernier. Les coureurs doivent renouer avec le secteur pavé du Hameau du Buat, découvert en 2005 et qui n'avait pas été emprunté depuis 2016.

Le Tour de France n'est pas menacé pour le moment. "C'est dans plus de 100 jours", a rappelé Christian Prudhomme. "Quand les gens vont reprendre une activité normale, et on espère que ce sera le plus tôt possible, il y aura une frénésie, une envie encore plus forte qu'avant", a-t-il ajouté.

Carte interactive

Déplacez vous et zoomez sur notre carte interactive, que vous pouvez voir en plein écran, afin de découvrir le parcours et les 30 secteurs pavés que les coureurs doivent emprunter cette année.